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Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов

07:00, 11.01.2025

Местами возможен туман

Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода без существенных осадков. Местами возможен туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

Ветер южный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах сильная гололедица.

В Казани прогнозируется +1... +3 градуса. Местами ожидается туман.

Напомним, до конца недели в Татарстане сохранятся аномальное тепло и гололед. На следующей неделе через республику пройдет холодный атмосферный фронт со снегом.

Галия Гарифуллина

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