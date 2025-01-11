Сегодня в Татарстане ожидается до +3 градусов
Местами возможен туман
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода без существенных осадков. Местами возможен туман. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный 5—10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 0 до +3 градусов. На дорогах сильная гололедица.
В Казани прогнозируется +1... +3 градуса. Местами ожидается туман.
Напомним, до конца недели в Татарстане сохранятся аномальное тепло и гололед. На следующей неделе через республику пройдет холодный атмосферный фронт со снегом.
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