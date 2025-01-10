В Казани выделят более 14 млн рублей на ремонт семи фонтанов

Фото: Максим Платонов

В Казани выделят 14,1 млн рублей из городского бюджета на ремонт семи фонтанов. Соответствующий тендер опубликовали на портале госзакупок.

Работы включают в себя замену насосов, гранитных плит и светильников, а также установку новых усилителей звука и камер видеонаблюдения. Кроме того, предусмотрена установка комплектов заземления и дренажных насосов, монтаж зимних покрытий, обустройство гидроизоляции и установка щита управления.

Наибольшие суммы будут выделены на ремонт светомузыкального фонтана в парке им. Горького — 4,3 млн рублей, и фонтана у театра оперы и балета им. Джалиля — 3,1 млн рублей. Остальные фонтанные комплексы получат от 23 до 2,1 млн рублей на обновление.



Анастасия Фартыгина