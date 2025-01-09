В Крыму за день очистили более 25 км берега от нефтепродуктов

Фото: Валерий Скурыдин

В Крыму продолжаются масштабные работы по очистке прибрежных территорий от загрязнения нефтепродуктами. За один день было очищено более 25 километров побережья в пяти муниципальных образованиях, сообщил ТАСС.



По данным МЧС, в ходе работ были выявлены новые загрязненные участки.

В Крыму очистили прибрежные территории, где были выявлены новые участки загрязнения нефтепродуктами. За день в пяти муниципальных образованиях очищено более 25 км берега, собрано 946 мешков, доставлено для утилизации 18,88 тонны загрязненного песка и грунта, говорится в сообщении пресс-службы региона.

Мониторинг ситуации ведется с воздуха с помощью авиации. На месте происшествия работали более 900 человек и 126 единиц техники.

Всего с начала работ было очищено более 136 км побережья, собрано и вывезено 322,14 тонны загрязненных материалов.



Рената Валеева