Ущерб от пожаров в Калифорнии приближается к $50 миллиардам

Экономический ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров оценивается почти в $50 млрд. Об этом говорится в письме американского банка JPMorgan Chase своим клиентам, текст которого опубликовала газета Financial Times.

— Ожидаемый экономический ущерб от пожаров со вчерашнего дня увеличился более чем в два раза и приблизился к $50 миллиардам, — цитирует газета письмо банка.

JPMorgan Chase также прогнозирует, что страховые потери от пожаров могут превысить $20 миллиардов.

Ситуация в Калифорнии остается крайне напряженной. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа заявил о нехватке ресурсов для борьбы с таким количеством крупных пожаров. Сильные ветры усложняют ситуацию, приостановив работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались неисправными.

Пожары в Калифорнии уже называют одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Помимо этого, крупный пожар Итон-Файр охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена, угрожая безопасности примерно 13 тысяч зданий.

Рената Валеева