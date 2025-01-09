В Татарстане установили ежемесячную выплату детям-инвалидам с фенилкетонурией
В Татарстане установлена ежемесячная выплата детям-инвалидам, страдающим фенилкетонурией, в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Выплата будет предоставляться одному из родителей ребенка.
Для получения пособия необходимо будет обратиться с заявлением в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства.
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