В Татарстане планируют ввести ежемесячную выплату детям с фенилкетонурией

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане могут установить ежемесячные денежные выплаты для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией. Согласно проекту постановления кабмина республики, размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей.

Выплата будет назначаться одному из родителей ребенка. Для ее получения необходимо будет подать заявление в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства и предоставить ряд документов, в том числе справку о наличии у ребенка диагноза «фенилкетонурия» и копию свидетельства о рождении.

Денежное пособие не предоставляется в ряде случаев:

при условии нахождения ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении;

при условии лишения заявителя родительских прав в отношении ребенка-инвалида;

в случае смерти заявителя или ребенка-инвалида;

при выезде заявителя или ребенка-инвалида на постоянное место жительства за пределы республики;

в случае выявления недостоверных сведений и документов.

Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней. Проект постановления находится на стадии антикоррупционной проверки. Предполагается, что выплаты начнут предоставлять с 1 января 2025 года.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Последний раз повышение выплат произошло в 2019 году. Тогда президент подписал указ об увеличении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Дарья Пузикова