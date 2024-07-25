В Татарстане планируют ввести ежемесячную выплату детям с фенилкетонурией
В Татарстане могут установить ежемесячные денежные выплаты для детей-инвалидов, страдающих фенилкетонурией. Согласно проекту постановления кабмина республики, размер выплаты составит 50% от величины прожиточного минимума для детей.
Выплата будет назначаться одному из родителей ребенка. Для ее получения необходимо будет подать заявление в отделение Республиканского центра материальной помощи по месту жительства и предоставить ряд документов, в том числе справку о наличии у ребенка диагноза «фенилкетонурия» и копию свидетельства о рождении.
Денежное пособие не предоставляется в ряде случаев:
- при условии нахождения ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении;
- при условии лишения заявителя родительских прав в отношении ребенка-инвалида;
- в случае смерти заявителя или ребенка-инвалида;
- при выезде заявителя или ребенка-инвалида на постоянное место жительства за пределы республики;
- в случае выявления недостоверных сведений и документов.
Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 10 рабочих дней. Проект постановления находится на стадии антикоррупционной проверки. Предполагается, что выплаты начнут предоставлять с 1 января 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил проиндексировать пособия по уходу за детьми с ограниченными возможностями. Последний раз повышение выплат произошло в 2019 году. Тогда президент подписал указ об увеличении ежемесячных выплат гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
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