Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную сетку первого в году крупнейшего турнира Australian Open. Уроженка Казани стала единственной россиянкой, победившей в квалификации.

В финале квалификационного турнира Кудерметова обыграла австралийку Элену Мичич со счетом 6:4, 7:5. На пути к финальному поединку россиянка также обыграла швейцарку Сьюзан Бандекки (6:1, 7:5) и Кристину Младенович (7:5, 6:4) из Франции.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В первом раунде основной сетки Australian Open Полина Кудерметова сыграет с Магдаленой Фрех из Польши. В случае победы, россиянка встретится с победителем пары между соотечественницей Анной Блинковой и австралийки Дарьей Сэвилл.

На неделе Полина Кудерметова впервые в карьере сыграла в финале теннисного турнира WTA-500, проиграв там Арине Соболенко из Белоруссии.

Зульфат Шафигуллин