Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open
Российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную сетку первого в году крупнейшего турнира Australian Open. Уроженка Казани стала единственной россиянкой, победившей в квалификации.
В финале квалификационного турнира Кудерметова обыграла австралийку Элену Мичич со счетом 6:4, 7:5. На пути к финальному поединку россиянка также обыграла швейцарку Сьюзан Бандекки (6:1, 7:5) и Кристину Младенович (7:5, 6:4) из Франции.
В первом раунде основной сетки Australian Open Полина Кудерметова сыграет с Магдаленой Фрех из Польши. В случае победы, россиянка встретится с победителем пары между соотечественницей Анной Блинковой и австралийки Дарьей Сэвилл.
На неделе Полина Кудерметова впервые в карьере сыграла в финале теннисного турнира WTA-500, проиграв там Арине Соболенко из Белоруссии.
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