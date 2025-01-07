Исследование: 25% россиян готовятся к переезду в новое жилье в течение двух-трех лет

Фото: Динар Фатыхов

Транспорт, инфраструктура и парки являются главными нефинансовыми факторами для россиян при выборе нового жилья. В целом к переезду в скором времени готовятся более четверти жителей страны. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Недвижимости».

61% опрошенных при поиске квартиры ориентируются на наличие рядом метро или других видов общественного транспорта, 53% — на уже сформированную инфраструктуру. 41% респондентов обращают внимание на наличие зеленых зон для прогулок, 32% — на возраст дома, 30% — на внутридомовое пространство.

По итогам исследования также выяснилось, что более 25% россиян готовятся к переезду в новое жилье в течение ближайших двух-трех лет. Больше половины респондентов будут рассматривать только новостройки, а более 20% — вторичное жилье.

Опрос проводился среди 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из разных регионов.

Напомним, что по данным «Яндекс Недвижимости», средняя однокомнатная квартира в новостройке Казани имеет площадь 38,7 кв.м и стоит 9,1 млн рублей. Чтобы среднестатистическому жителю Казани купить такую квартиру в ипотеку, ему придется накопить более 7 млн рублей, что составляет 77,4% от общей стоимости жилья, и использовать их в качестве первоначального взноса.

