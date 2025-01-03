Вьюжок, Морковкина и кот Баян, или Как дети Новый год спасали

Новогоднее чудо подарило АО «ТАИФ» детям сотрудников компаний Группы ТАИФ в КРК Пирамида. В дни каникул там состоялось представление, участниками которого стали и сами юные зрители. Вместе со сказочными героями: Вьюжком, Морковкиной, снеговиком Снежкиным, символом уходящего года Драконом, а также Снегурочкой и Дедом Морозом, они прошли через множество приключений, чтобы вернуть людям снег и Новый год, похищенные оставшимся без подарков волшебным котом Баяном. Как проходило представление и чем развлекались гости праздника в его ожидании — в фоторепортаже «Реального времени».
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