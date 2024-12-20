В Татарстане хотят увеличить выплату специалистам сельхоза до 750 тысяч

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане предложили увеличить единовременные выплаты молодым специалистам, которые устраиваются в сельхозпредприятия в год окончания обучения. Соответствующий проект постановления кабмина РТ находится на антикоррупционной экспертизе.

Разовая выплата для работников с дипломом о высшем или среднем специальном образовании составит 750 тыс. рублей.



В настоящее время размер премий составляет:

для выпускников колледжей — 150 тыс. рублей;

для выпускников вузов — 300 тыс. рублей.

Еще предусмотрена ежемесячная выплата в размере 7,5 тыс. рублей в течение первого года работы, но проект постановления ее упраздняет.

Граждане России до 35 лет, трудоустроившиеся в сельскохозяйственные организации или потребительскую кооперацию в год завершения профессионального образования, смогут претендовать на единовременную финансовую поддержку.

Претенденты на должность не должны иметь задолженностей по налогам и банкротства. Специалисты, которые получили вознаграждение, должны проработать в сфере агропромышленного комплекса не менее трех лет.

Именные стипендии для студентов-очников повысят с 2 до 5 тыс. рублей, а ежемесячные стипендии для студентов аграрных вузов увеличат с 50 до 115 и с 1 до 3 тыс. рублей.

Стипендия для студентов 3–5 курсов КГАУ и КГАВМ им. Н.Э. Баумана во время практики в сельхозорганизациях также увеличится в три раза — с 1 до 3 тыс. рублей за два месяца.

Напомним, в последние пять лет Минсельхоз активно сосредоточился на практике для молодых специалистов, чтобы студенты могли проходить стажировки на предприятиях республики. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров и еще в ноябре упомянул о повышении выплат молодым специалистам.



Дарья Пузикова