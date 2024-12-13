Россию не включили в жеребьевку квалификации ЧМ-2026 по футболу

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира — 2026 по футболу для европейских сборных. Решающая стадия турнира состоится летом 2026 года в трех странах Северной Америки — США, Мексике и Канаде.



В числе участников жеребьевки не оказалось сборной России. Российская команда остается отстраненной от международных соревнований по футболу из-за ситуации вокруг Украины. С весны 2022 года Россия проводит исключительно товарищеские матчи.

Полностью составы корзин квалификации ЧМ-2026 в Европе станут известны после завершения решающих матчей Лиги наций. По итогам турнира победители и проигравшие будут распределены соответственно сегодняшнему жребию.



Матчи квалификации ЧМ-2026 состоятся с марта по ноябрь 2025 года.

Зульфат Шафигуллин