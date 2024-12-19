В Татарстане здание городской скотобойни внесли в список объектов культурного наследия

Здание городской скотобойни на улице Тимер Юл в Казани внесли в список объектов культурного наследия. Положительное заключение экспертизы опубликовал комитет РТ по охране ОКН.



Дом №3 на улице Тимер Юл находится в историческом районе Ново-Татарской слободы. Он был возведен в конце XIX столетия и изначально служил административным зданием, а также предоставлял жилье для работников. Впоследствии его функции неоднократно менялись, что привело к изменению планировки помещений. Позднее на территории появилась молочная секция для производства.

В начале 2000-х годов здание вновь стало жилым. С юго-западной стороны находились два нежилых помещения. В настоящее время эта территория не используется. Это один из немногих сохранившихся памятников промышленной архитектуры XIX века в Татарстане.

Строение из камня, двухэтажное, с мезонином и надстроенным верхним этажом. Оно выполнено в стиле неоклассицизма второй половины XIX века. Архитектура отличается строгостью форм, простой композицией, симметрией плана и фасадов, а также выверенными пропорциями.

Фасады кирпичные, окрашенные и украшенные декоративными элементами. Часть исторической чугунной лестницы, которая ведет с первого на второй этаж, сохранилась до наших дней.

В результате осмотра специалистом были обнаружены повреждения кладки, включая сколы кирпичей, разрушение раствора и потерю цвета на фасадах. Кроме того, на исторической лестнице отсутствуют перила и некоторые элементы ступеней.

Напомним, в 2024 году в Татарстане провели 69 профилактических визитов на объекты культурного наследия.



Дарья Пузикова