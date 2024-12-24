В Приволжском районе Казани отключат отопление и горячую воду
Сегодня ночью, с 22.00 24 декабря до 04.00 25 декабря, в некоторых домах Приволжского района будут временно отключены отопление и горячая вода. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовской и Приволжской администрации.
- Это связано с внеплановыми ремонтными работами, проводимыми филиалом АО «Татэнерго».
Под отключение попадают жилые дома и детские садики по следующим адресам: улица Кул Гали (дома 7, 9/95, 7а, корп. 1) и улица Фучика (дом 97).
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