В Приволжском районе Казани отключат отопление и горячую воду

Фото: Максим Платонов

Сегодня ночью, с 22.00 24 декабря до 04.00 25 декабря, в некоторых домах Приволжского района будут временно отключены отопление и горячая вода. Об этом сообщили в пресс-службе Вахитовской и Приволжской администрации.

Это связано с внеплановыми ремонтными работами, проводимыми филиалом АО «Татэнерго».

Под отключение попадают жилые дома и детские садики по следующим адресам: улица Кул Гали (дома 7, 9/95, 7а, корп. 1) и улица Фучика (дом 97).



Анастасия Фартыгина