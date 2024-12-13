Новым премьером Франции стал центрист Франсуа Байру
На пост премьер-министра Франции избрали Франсуа Байру — 73-летнего политика, возглавляющего партию «Демократическое движение» (Modem). Об этом сообщает РИА «Новости».
— Франсуа Байру назначен премьер-министром, — заявило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.
Напомним, 5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра Мишеля Барнье, после того как Национальное собрание проголосовало за резолюцию о недоверии к его правительству.
Премьер-министр прибыл в Елисейский дворец, чтобы официально подать прошение об отставке, что стало следствием голосования, в котором 331 депутат высказался против его кабинета. Правительство Барнье, назначенное на пост 5 сентября, стало самым краткосрочным в истории страны, просуществовав всего 90 дней.
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