Новым премьером Франции стал центрист Франсуа Байру

На пост премьер-министра Франции избрали Франсуа Байру — 73-летнего политика, возглавляющего партию «Демократическое движение» (Modem). Об этом сообщает РИА «Новости».

— Франсуа Байру назначен премьер-министром, — заявило агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, 5 декабря президент Франции Эммануэль Макрон принял прошение об отставке премьер-министра Мишеля Барнье, после того как Национальное собрание проголосовало за резолюцию о недоверии к его правительству.



Премьер-министр прибыл в Елисейский дворец, чтобы официально подать прошение об отставке, что стало следствием голосования, в котором 331 депутат высказался против его кабинета. Правительство Барнье, назначенное на пост 5 сентября, стало самым краткосрочным в истории страны, просуществовав всего 90 дней.

Дарья Пузикова