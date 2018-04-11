АСВ выручило более 150 миллионов рублей от продажи имущества уфимского «АФ Банка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о результатах торгов по продаже имущества уфимского «АФ Банка». За два лота ведомство выручило 158,3 млн рублей.

Из сообщения АСВ следует, что нежилые помещения в Нефтекамске (Башкирия) были приобретены физлицом за 13,2 млн рублей.

Облигации NATIXIS S.A. на 175,8 млн рублей приобрело АО «Натиксис Банк» за 145,1 млн рублей.

Ранее АСВ как конкурсный управляющий «АФ Банка» сообщало, что на выплаты кредиторам направлено 2,41 млрд рублей. Агентство сообщало, что с декабря 2017 года нового имущества банка не выявлено.