Минспорт Татарстана выделит на спортивно-музыкальную премию «Манзара» 3,1 млн рублей

Фото: скриншот видео realnoevremya.ru (архив)

Министерство спорта Татарстана направит 3,1 млн рублей на проведение спортивно-музыкальной премии «Манзара». Мероприятие состоится в январе 2024 года, изучило тендер «Реальное время».

Подрядчик должен предоставить отапливаемое здание для соревнований и конференц-зал. Ему также нужно организовать питание для приглашенных, обеспечить безопасность, разработать сувенирную продукцию и предоставить видеооборудование, а также светооборудование.

Еще в прайс входит организация концертной программы. Организатор обязуется пригласить двух ведущих, подготовить вокальные номера и нанять хореографические коллективы.

В этом году «Манзару» провели во Дворце единоборств «Ак барс». В основных состязаниях заявились участники в весовых категориях до 130 кг. Победителю вручили чемпионский пояс, а также 100 тысяч рублей.



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Айрат Назипов