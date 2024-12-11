Другие страны задолжали России более 30 млрд долларов

Фото: Татьяна Демина

Объем задолженности других государств перед Россией в 2023 году увеличился до 30,1 млрд долларов, что является максимальным показателем с 1999 года. По данным Всемирного банка, основными получателями российских кредитов стали Египет, Бангладеш и Индия. Об этом сообщили в РИА «Новости».



Крупнейшим должником остается Беларусь, задолжавшая 7,75 млрд долларов, на втором месте Бангладеш с долгом в 6,6 млрд долларов, далее Индия с задолженностью в 4,1 млрд.

В прошлом году значительное увеличение задолженности наблюдалось у Египта (увеличение на 1,45 млрд долларов), Бангладеш (+745 млн) и Индии (+363 млн). Также Никарагуа впервые с 2003 года заняла у России 16,9 млн долларов.

В то же время ряд стран сократил свои обязательства перед Россией, включая Сомали, которому списали почти весь долг, а также Беларусь, Сербию, Армению и Азербайджан.

Анастасия Фартыгина