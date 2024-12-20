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В России число сообщений о сбоях YouTube за сутки достигло 8,6 тысячи

08:16, 20.12.2024
В России число сообщений о сбоях YouTube за сутки достигло 8,6 тысячи
Фото: Omar Al-Ghosson на Unsplash

Число сообщений о сбоях в работе YouTube в России 19 декабря превысило 8,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные «Сбой.рф».

На сайте за 19 декабря было зафиксировано 8644 жалобы. Это в 1,5 раза больше, чем за предыдущий день, когда было получено 5283 обращения, и в пять раз больше, чем за 17 декабря.

скриншот с сайта сбой.рф

Рост числа жалоб последовал за заявлением президента Путина на прямой линии о необходимости соблюдения российских законов компанией Google, владеющей YouTube.

Во время прямой линии президент заявил, что в замедлении работы YouTube виновата не Россия, а американская компания Google, которая обязана следовать законодательству РФ. Роскомнадзор имеет все основания для предъявления ей претензий. По его мнению, недопустимо, что при попытке найти информацию о культуре или музыке пользователь сталкивался с пропагандой политических объединений.

    Дарья Пузикова

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