Путин прокомментировал замедление YouTube

Фото: скриншот приложения YouTube

Известный российский блогер Влад Бумага А4 спросил президента России Владимира Путина о том, зачем замедлять платформу, когда существует альтернатива в лице «ВКонтакте» и RuTube.

— YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать жульничества. Результаты поиска не должны иметь политического характера. Это все нарушения законов. Роскомнадзор предъявляет претензии и правильно делает. Google должны выбрать: или они соблюдают наши законы и подпадают под ограничения в своей стране, либо наоборот, — ответил глава государства.

Массовое замедление в работе YouTube началось в России с начала августа. Роскомнадзор тогда сообщил, что главной причиной ухудшения скорости воспроизведения является инфраструктурная проблема на стороне самой площадки.

В октябре общая сумма исковых заявлений в отношении компании Google от российских организаций достигла значения в 2 ундециллиона рублей — числа с 36 нулями.