Владимир Путин впервые прокомментировал убийство генерала Кириллова
Российский президент Владимир Путин впервые прокомментировал убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Кириллова, отвечая на вопрос иностранного журналиста на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Корреспондент назвал произошедшее «покушением», за что Путин его поблагодарил:
— Вы сказали «покушение». И я вам за это благодарен. Вы косвенно признали, что это теракт. Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих, — заявил он.
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