В казанском хосписе «Наташа» открыли комнату для намаза

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В Казанском хосписе «Наташа» прошла официальная церемония открытия молельной комнаты. На ней присутствовали муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, председатель правления общественного благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой, генеральный директор учреждения Владимир Вавилов, генеральный директор благотворительного фонда «Закят» ДУМ РТ Булат Марданов и другие гости.

Зал площадью 80 квадратных метров вмещает порядка 50 человек. Сегодня имам казанской мечети «Ал Тан им. Габдрахима Утыз Имяни» Ирек хазрат Зиганшин произнес в нем азан, а Камиль хазрат провел первый коллективный намаз, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Идею создания молельных комнат для мусульман и православных в хосписе «Наташа» выдвинул Владимир Вавилов. По его предложению в здании были открыты помещение для чтения намаза и часовня.

Напомним, в октябре в Казани прошло торжественное открытие последней недействовавшей исторической мечети — «Белой мечети» («Ак мэчет»), также известной как Ново-Слободская. Она расположена по адресу: ул. Кызыл Татарстан, д. 20.

Галия Гарифуллина