Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановили
Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме
Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Первым проследовал грузовой поезд, следующим — пассажирский поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург. Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Ремонтные работы продолжаются.
Напомним, вчера на станции Княжая произошла авария с участием пассажирского и грузового поездов. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, один перевернулся.
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