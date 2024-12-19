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Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановили

17:54, 19.12.2024

Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме

Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановили
Фото: Динар Фатыхов

Движение поездов через станцию Княжая в Мурманской области восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Первым проследовал грузовой поезд, следующим — пассажирский поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург. Пока пропуск поездов будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Ремонтные работы продолжаются.

Напомним, вчера на станции Княжая произошла авария с участием пассажирского и грузового поездов. Пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом. В результате столкновения три вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, один перевернулся.

Галия Гарифуллина

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