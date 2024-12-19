Задержанному по подозрению в убийстве генерала Кириллова предъявили обвинение

Курбанову предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), сообщают СМИ

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Гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, предъявили обвинение, передают СМИ.

— Курбанову предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов), — сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, Кириллов погиб вчера в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По факту его гибели завели дело по статьям об убийстве, теракте и незаконном обороте оружия. По данным следствия, взрыв произошел рядом с подъездом жилого дома.



Задержанный по подозрению в убийстве Кириллова Ахмад Курбанов ранее проживал в Казани и вел обычную жизнь .



Галия Гарифуллина