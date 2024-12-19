Скончался советник гендиректора АО «Татэлектромонтаж» Альберт Бикмуллин

На протяжении многих лет он работал в органах исполнительной власти Казани

Фото: Динар Фатыхов

Мэрия Казани выразила соболезнования родным и близким советника генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Альберта Бикмуллина в связи с его кончиной.

«На протяжении многих лет Альберт Бикмуллин работал в органах исполнительной власти Казани, возглавлял комитет по делам детей и молодежи, более десяти лет трудился на благо родного города в качестве первого заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», — говорится в публикации.

В мэрии города подчеркнули, что Бикмуллин внес весомый вклад в развитие столицы Татарстана.

Галия Гарифуллина