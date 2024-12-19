Скончался советник гендиректора АО «Татэлектромонтаж» Альберт Бикмуллин
На протяжении многих лет он работал в органах исполнительной власти Казани
Мэрия Казани выразила соболезнования родным и близким советника генерального директора АО «Татэлектромонтаж» Альберта Бикмуллина в связи с его кончиной.
«На протяжении многих лет Альберт Бикмуллин работал в органах исполнительной власти Казани, возглавлял комитет по делам детей и молодежи, более десяти лет трудился на благо родного города в качестве первого заместителя главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов», — говорится в публикации.
В мэрии города подчеркнули, что Бикмуллин внес весомый вклад в развитие столицы Татарстана.
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