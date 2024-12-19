Вопрос мигрантов является острым для России

Владимир Путин считает, что нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин заявил, что для сокращения количества трудовых мигрантов нужно повышать производительность труда.

— Нужно готовить трудовых мигрантов вместе с нашими партнерами, знакомить их с культурой, с российскими законами, а также ужесточать требования, — сказал он.

Президент России отметил, что необходимо развивать в других странах сеть русских школ, изучение русского языка, знакомить людей, которые собираются приехать к нам на работу, с традициями, с культурой, с требованиями российского закона. Ужесточать требования к тем, которые находятся на нашей территории.

— Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр или в рамках МВД, либо при МВД, куда нужно делегировать представителей из экономических ведомств, — добавил российский лидер.