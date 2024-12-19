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В России рассмотрят возрождение Северо-Кавказского военного института внутренних войск

12:40, 19.12.2024

По словам президента, жители Северной Осетии блестяще справляются с защитой страны

В России рассмотрят возрождение Северо-Кавказского военного института внутренних войск
Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о возрождении Северо-Кавказского военного института внутренних войск. Он заявил, что жители Северной Осетии всегда проявляли готовность защищать родину, выполняя эту важную функцию с блеском. Путин подчеркнул значимость данной инициативы и выразил намерение внимательно изучить возможности ее реализации.

— Сеть военных училищ, как посчитали специалисты и военные ведомства, была переразмеренной — не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, какой была армия России. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу ряда обстоятельств до полутора миллионов человек. Мы точно проработаем вопрос возвращения Северо-Кавказского военного института внутренних войск, — сказал Владимир Путин. Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала свое предназначение. Жители республики всегда стояли на защите России, исполняя эту функцию блестяще.

Анастасия Фартыгина

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