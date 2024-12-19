В России рассмотрят возрождение Северо-Кавказского военного института внутренних войск

По словам президента, жители Северной Осетии блестяще справляются с защитой страны

Фото: Мария Зверева

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о возрождении Северо-Кавказского военного института внутренних войск. Он заявил, что жители Северной Осетии всегда проявляли готовность защищать родину, выполняя эту важную функцию с блеском. Путин подчеркнул значимость данной инициативы и выразил намерение внимательно изучить возможности ее реализации.

— Сеть военных училищ, как посчитали специалисты и военные ведомства, была переразмеренной — не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, какой была армия России. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу ряда обстоятельств до полутора миллионов человек. Мы точно проработаем вопрос возвращения Северо-Кавказского военного института внутренних войск, — сказал Владимир Путин. — Северная Осетия всегда была форпостом России, во все времена оправдывала свое предназначение. Жители республики всегда стояли на защите России, исполняя эту функцию блестяще.



Анастасия Фартыгина