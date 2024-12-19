Правительство использует ИИ, чтобы понять, где в стране что-то не так

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при обработке обращений к президенту России Владимиру Путину помогает лучше понять, где в стране что-то не так. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Первому каналу.



Как он подметил, ИИ позволяет быстро анализировать обращения, поступающие на прямую линию с президентом, и распределять их по категориям, темам и регионам.

— Конечно, прекрасная возможность понять, где что-то не так, где лучшим образом обстоят дела, в каких регионах. И уже непосредственно работать с региональными властями и федеральными органами власти, — заявил Песков.

Он также прокомментировал актуальные проблемы, которые волнуют жителей России. По его мнению, наибольшее внимание приковано к специальной военной операции и всему, что с ней связано. Кроме того, существует множество других вопросов, которые также вызывают беспокойство: обеспечение потребностей фронта, поддержка участников боевых действий и их семей, работа с людьми с ограниченными возможностями, содействие в трудоустройстве.

Прямая линия президента, совмещенная с пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным», состоится сегодня в полдень по московскому времени. Работа кол-центра, принимающего обращения граждан, началась 8 декабря. За сутки до начала прямой линии кол-центр обработал более 1,7 млн звонков.

Дарья Пузикова