Татарстан вошел в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на салат оливье

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Татарстан вошел в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на салат оливье в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные Bankiros.ru.



Основываясь на данных Росстата, можно сказать, что в 2024 году приготовление салата оливье будет стоить 228 рублей. В прошлом году его стоимость составляла 231 рубль, выходит, что блюдо подешевело на три рубля.

Конкретно по Татарстану цена новогоднего салата еще меньше — ниже 190 рублей из года в год. Республика входит в топ городов по самой низкой стоимости приготовления оливье. Самая низкая цена зафиксирована в Мордовии — 183 рубля. Ненамного дороже обойдется приготовление в Липецкой и Волгоградской областях — 186 рублей.



В северных и дальневосточных регионах цены выше. В 2024 году самый дорогой салат оливье (624 рубля) был в Чукотском автономном округе. Также высокие цены были отмечены в Камчатском крае — 457 рублей, и Магаданской области — 443 рубля.



Напомним, согласно недавнему исследованию, салаты оливье (45%) и селедка под шубой (34%) возглавляют список праздничных блюд. В то время как мужчины отдают предпочтение мясу, женщины выбирают курицу или цыпленка в качестве горячего.

Дарья Пузикова