Под конец недели в Татарстане резко потеплеет до +3 градусов

Фото: Динар Фатыхов

Всю неделю в Татарстане снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный, метели со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и гололедные явления. Однако под конец недели резко потеплеет. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Во вторник, 17 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега и сильный снегопад. Видимость ухудшится до 1000 м. Ветер усилится до 15 м/с, утром и днем возможен гололед. Температура ночью составит от -2 до -7 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.

В среду, 18 декабря, будет облачно, местами возможен сильный снегопад. Ночью ветер останется таким же сильным — до 15 м/с. Ночные температуры варьируются от -4 до -9 градусов, а днем — от -1 до -6 градусов.

19 декабря, в четверг, ожидается местами слабая метель. Ночью немного похолодает до -12... -16 градусов. Днем — до -9... -13 градусов. А ночью 20 декабря погода станет еще более холодной — до -19... -22 градусов. Однако днем максимальные температуры составят от -5 до -10 градусов.

В субботу, 21 декабря, резко потеплеет. В ночное время — до -10 градусов, а днем — до +3 градусов.

Дарья Пузикова