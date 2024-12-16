В России хотят поднять штрафы за продажу вейпов детям до двух миллионов рублей

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В России могут ужесточить наказание за продажу табачных изделий несовершеннолетним, повысив штрафы до двух млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложила палате принять в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа до двух млн рублей за продажу табачных изделий и продукции, содержащей никотин, а также кальянов несовершеннолетним.

В проекте закона предусмотрено ужесточение штрафных санкций:

для физлиц штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей;

для юрлиц штраф предусмотрен в размере от 1,5 млн до 2 млн рублей.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин уточнял,что принятых мер недостаточно. В рамках инициативы планируется усилить ответственность, в том числе путем увеличения штрафов.

Дарья Пузикова