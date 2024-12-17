С пляжей Кубани собрано более 12 тонн мазута после крушения танкеров

Фото: Динар Фатыхов

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона, с пляжей уже собрано более 12 тонн мазута, а очищено от нефтепродуктов 4,2 км береговой линии.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие мазут. В результате происшествия один человек погиб, остальные члены экипажей были спасены. Разлив топлива затронул 35 км береговой линии Черноморского побережья Кубани, от поселка Веселовка до станицы Благовещенской. В четырех поселениях Темрюкского района и в Благовещенской введен режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев лично контролирует ситуацию. Несмотря на масштаб загрязнения, работы по очистке берега активно ведутся.

Ситуацию осложняет сообщение о новом инциденте. 17 декабря у порта Кавказ сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-109», также груженный мазутом.

Рената Валеева