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Сегодня в Татарстане похолодает до -7 градусов, в западных районах — до -12 градусов

07:00, 18.12.2024

Возможен небольшой, местами умеренный снег

Сегодня в Татарстане похолодает до -7 градусов, в западных районах — до -12 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов, с понижением в западных районах в течение дня к вечеру до -7..-12 градусов. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.

В Казани днем ожидается -5..-7 градусов. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.

Галия Гарифуллина

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