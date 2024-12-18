Сегодня в Татарстане похолодает до -7 градусов, в западных районах — до -12 градусов
Возможен небольшой, местами умеренный снег
Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Возможен небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до -7 градусов, с понижением в западных районах в течение дня к вечеру до -7..-12 градусов. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.
В Казани днем ожидается -5..-7 градусов. Прогнозируется небольшой снег. На дорогах гололедица, накат, снежные заносы.
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