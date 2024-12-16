Жители Казани оценили свою продуктивность на 7,9 балла за ноябрь 2024 года

Фото: Мария Зверева

В ноябре 2024 года казанцы оценили свою продуктивность на 7,94 балла из 10 возможных, согласно результатам ежемесячных опросов, проведенных экспертами «Авито Работы» среди более 7 тыс. работающих россиян.



В рейтинге российских городов с наивысшими показателями продуктивности лидером стал Челябинск, где средняя оценка составила 8,33 балла. На втором месте находится Ростов-на-Дону с 8,18 балла, а третью строчку занял Краснодар с оценкой 8,11 балла.

В среднем по России продуктивность за последние 12 месяцев составила 7,39 балла, с пиковым значением в марте (7,94 балла) и минимальным в мае (5,37 балла), что может быть связано с длинными праздниками и подготовкой к летнему отпуску.

Эксперты также выявили лидеров среди отраслей по уровню продуктивности:

На первом месте оказалась сфера фитнес-клубов и салонов красоты с оценкой 8,29 балла, что объясняется сезонным повышением спроса на услуги перед новогодними праздниками.

Второе место заняла индустрия маркетинга, рекламы и PR с оценкой 8,2 балла, что связано с активизацией праздничных проектов и рекламных кампаний.

Замыкает тройку лидеров сфера онлайн-торговли, где сотрудники оценили свою продуктивность на 8,09 балла, что обусловлено ростом нагрузки в преддверии новогодних покупок.

Анастасия Фартыгина