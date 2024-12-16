Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году состоится в итальянском Удине
Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в итальянском городе Удине. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встречу между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы примет стадион «Фриули» в Удине. Окончательная дата проведения матча за Суперкубок УЕФА станет известна позднее.
В 2019 году стадион «Фриули» принял финал чемпионата Европы среди молодежных сборных. Также эта арена является домашней для итальянского клуба «Удинезе».
Действующим обладателем Суперкубка УЕФА выступает мадридский «Реал». В решающем матче за трофей мадридцы обыграли итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0.
В 2023 году Суперкубок УЕФА должен был состояться в Казани. Однако из-за санкций матч был перенесен из столицы Татарстана в Грецию.
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