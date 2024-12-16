Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году состоится в итальянском Удине

Фото: Динар Фатыхов

Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в итальянском городе Удине. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встречу между победителем Лиги чемпионов и обладателем трофея Лиги Европы примет стадион «Фриули» в Удине. Окончательная дата проведения матча за Суперкубок УЕФА станет известна позднее.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2019 году стадион «Фриули» принял финал чемпионата Европы среди молодежных сборных. Также эта арена является домашней для итальянского клуба «Удинезе».

Действующим обладателем Суперкубка УЕФА выступает мадридский «Реал». В решающем матче за трофей мадридцы обыграли итальянскую «Аталанту» со счетом 2:0.

В 2023 году Суперкубок УЕФА должен был состояться в Казани. Однако из-за санкций матч был перенесен из столицы Татарстана в Грецию.

Зульфат Шафигуллин