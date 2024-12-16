Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России

Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

В состав пакета войдут как новые экономические меры, так и персональные санкции. В частности, будут введены ограничения против «теневого флота», который занимается транспортировкой энергоресурсов. Также будет составлен список из 54 физических лиц и 30 организаций.

В заявлении Совета ЕС сообщается, что под ограничительные меры попадут военные, руководители энергетических компаний, «два высокопоставленных чиновника из КНДР», российские предприятия оборонной и судоходной отраслей, а также химическое предприятие.

Также впервые будут применены полноценные ограничительные меры, включающие заморозку имущества и ограничение на перемещение, в отношении «определенных китайских организаций», которые взаимодействуют с Россией.

Ранее сообщалось, что пакет санкций связан с конфликтом на Украине. Кроме того, будут приняты новые меры в ответ на так называемые «гибридные действия» Москвы.



Дарья Пузикова