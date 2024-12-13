МИД 27 стран ЕС утвердят 15-й пакет санкций против России 16 декабря

Министры иностранных дел 27 государств — членов ЕС в ходе заседания 16 декабря примут решение о введении 15-го пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.



Пакет санкций связан с конфликтом на Украине. Кроме того, будут приняты новые меры в ответ на так называемые «гибридные действия» Москвы.

— Мы утвердим, надеюсь, 15-й пакет санкций против России и новый черный список за гибридные действия, — заявил в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

Напомним, Минфин США выделил Украине кредит в 20 млрд долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Вашингтон намерен ужесточать санкции против России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Дарья Пузикова