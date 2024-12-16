Гимнасты Нагорный и Далалоян отказались получать нейтральный статус

Фото: Динар Фатыхов

Ведущие российские гимнасты Никита Нагорный и Артур Далалоян решили не обращаться за нейтральным статусом для участия на международных турнирах. Об этом сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

— Нагорный, Далалоян в числе тех, кто будет получать нейтральный статус?

— Нет. Они не заявляются на этот [международный] уровень.

— Были те, кто отказался выступать в нейтральном статусе?

— Да, были, — сказала Родионенко «Матч ТВ».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее стало известно о разрешении российским гимнастам получить нейтральный статус для выступления на международных турнирах. Сообщалось, что ведущие спортсмены страны отреагировали положительно на возможное возвращение на мировую арену.

Российские гимнасты были отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нагорный и Далалоян являются олимпийскими чемпионами по спортивной гимнастике. Спортсмены официально не объявляли о завершении профессиональной карьеры. В октябре Нагорный был избран вице‑президентом новой объединенной Федерации гимнастики России.

Зульфат Шафигуллин