В 2026 году россияне будут отдыхать девять дней на новогодних выходных

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году новогодние праздничные выходные в России будут длиться девять дней. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом говорится в пояснительной записке к постановлению о переносе выходных дней в 2025 году. Получается, что в 2026 году россияне отдохнут с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Ранее Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. В проекте говорилось о том, что бы убрать 8 января из новогодних каникул.



Дарья Пузикова