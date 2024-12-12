В России 31 декабря останется рабочим днем

Фото: Динар Фатыхов

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось сделать 31 декабря нерабочим праздничным днем. Об этом сообщает ТАСС.

В проекте закона предлагалось добавить 31 декабря в список нерабочих праздничных дней, но при этом убрать 8 января из новогодних каникул. В итоге общее количество дней отдыха останется прежним.

По мнению авторов инициативы, опыт нескольких лет показывает, что если 31 декабря приходится на рабочий день, то люди не могут полностью выполнить свои обязанности.

Необходимость подтверждается и обращениями граждан и организаций.

Ранее в рамках ПМЭФ министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщал, что Минтруд может рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря официальным нерабочим днем.

— В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем. Запрос от общества на это большой, — сказал он.



Дарья Пузикова