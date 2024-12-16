КХЛ включила «Зеленое дерби» в Казани в топ матчей недели

«Ак Барс» впервые в сезоне сыграет с «Салаватом» в Казани

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликован список наиболее интересных матчей на игровой неделе. В топ-5 поединков попало «Зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани.

В пресс-службе КХЛ предстоящую встречу назвали «культовым противостоянием». В нынешнем сезоне команды дважды сыграли в Уфе, где «Салават Юлаев» в обоих случаях праздновал победу — 5:3 в сентябре и 3:2ОТ в декабре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В топ-5 матчей недели в КХЛ попали противостояния «Амура» и «Адмирала» (17 декабря), СКА и «Локомотива» (17 декабря), ЦСКА и «Спартака» (19 декабря). Также в список включена игра в Ташкенте между минским «Динамо» и «Спартаком», которая пройдет 22 декабря в рамках проекта KHL World Games .

Матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится в Казани 18 декабря в 19.30 по московскому времени. Команда Анвара Гатиятулина занимает третье место в Восточной конференции. «Ак Барс» отстает от «Салавата Юлаева» на четыре очка.

Зульфат Шафигуллин