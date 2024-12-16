В Татарстане началась реставрация деревянной церкви Живоначальной Троицы

В селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана началась реставрация деревянной церкви Живоначальной Троицы, возведенной в конце XIX века. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране ОКН республики.

Сооружение — образец эклектичного архитектурного стиля, который относится к классическому направлению. Оно представляет значимую часть культурно-исторического наследия республики. Церковь признана памятником культуры и включена в программу реставрации в рамках проекта «Сохраним вместе».

По словам Ивана Гущина, председателя Комитета по охране объектов культурного наследия республики, на сегодняшний день уже укреплены фундамент и восстановлены основные части церкви, включая трапезную, храмовую и алтарную зоны, продолжается монтаж колокольни.

Следующим этапом станет восстановление фасадов, установка окон и дверей, воссоздание убранства с сохранением декора. Также планируется установка инженерных систем и благоустройство территории вокруг церкви.

Возраст здания, построенного на средства прихожан и купца Ивана Стахеева, составляет 136 лет. Троицкая церковь, освященная в 1889 году, пережила сложные времена: в 1930-е годы ее превратили в клуб, а к 1990-м годам здание пришло в запустение. Местные жители неоднократно просили сохранить единственный храм, объединяющий несколько соседних сел.

Напомним, в Казани еще реставрируют церковь Николы Тульского — объект культурного наследия 1810—1816 гг. В советское время храм был перестроен: его купол и фронтон с восьмиколонными портиками были снесены, а в здании разместились цеха бывшей табачной фабрики.



Дарья Пузикова