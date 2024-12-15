В Казани начали реставрацию церкви Николы Тульского

В Казани реставрируют церковь Николы Тульского — объект культурного наследия 1810—1816 гг. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН республики.

На первом этапе провели работы по устранению трещин в несущих стенах методом инъектирования. Также выполнили работы по гидроизоляции наружных и внутренних стен подвального помещения, усилению фундамента и восстановлению разрушенных участков кирпичной кладки.

Иван Гущин, председатель Комитета по охране памятников культуры республики, заявил, что впереди предстоит масштабная работа по восстановлению этого святого места. В советское время храм был перестроен: его купол и фронтон с восьмиколонными портиками были снесены, а в здании разместились цеха бывшей табачной фабрики.

В настоящее время требуется решить проблемы, связанные с отсутствием некоторых конструктивных элементов, и восстановить внешний вид здания в соответствии с его историческим обликом.



Ранее на алтарном престоле Николо-Тульского храма было более 16 кг серебра, иконостас украшали колонны и позолота. В помещении находились известные иконы XVI века в богатых окладах. Он был возведен в 1810—1816 гг. по проекту, созданному архитектором Я.М. Шелковниковым совместно с зодчим В.И. Бажановым на выделенные из царской казны 50 тыс. рублей.

Дарья Пузикова