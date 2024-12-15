Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выписан из больницы после операции. Об этом сообщает РИА «Новости».

— В связи с выздоровлением нашего пациента, которое прошло намного лучше, чем ожидалось, к моему счастью и счастью всей нашей команды, президент выписан из больницы и должен вернуться домой сейчас, — сказала врач Ана Хелена Гермольо.

Как сообщил руководитель медицинской бригады Роберт Калил, в течение двух недель президенту необходимо соблюдать покой, однако он сможет вернуться к работе, исключив физические нагрузки.



Ранее Луис Инасиу Лула да Силва был госпитализирован в больницу Sírio-Libanes из-за кровоизлияния в мозг, возникшего после несчастного случая, произошедшего в октябре, что вынудило его отменить визит в Россию и участвовать в саммите БРИКС в режиме видеоконференции.



Дарья Пузикова