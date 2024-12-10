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Президент Бразилии срочно госпитализирован из-за кровоизлияния в мозг

11:28, 10.12.2024

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был госпитализирован в больницу Sírio-Libanes из-за кровоизлияния в мозг, возникшего после несчастного случая, произошедшего в октябре. В результате падения он ударился затылком, и врачи ранее предупреждали о потенциальной угрозе внутреннего кровотечения.

В ночь на понедельник президент поступил в больницу с головной болью, и по результатам МРТ было выявлено внутричерепное кровоизлияние.

  • Лула да Силва прошел трепанацию черепа для удаления гематомы, операция прошла успешно, и он находится под наблюдением врачей в палате интенсивной терапии.

Несмотря на травму, не представляющую серьезной опасности для здоровья, медицинские специалисты рекомендовали президенту избегать дальних поездок, что вынудило его отменить визит в Россию и участвовать в саммите БРИКС в режиме видеоконференции.

Анастасия Фартыгина

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