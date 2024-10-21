Делегацию Бразилии, которая приедет в Казань на саммит БРИКС, возглавит министр иностранных дел Мауро Виэйра

Фото: Мария Зверева

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра возглавил бразильскую делегацию на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Это решение было принято после того, как президент Луис Инасиу Лула да Силва сообщил о невозможности участия в мероприятии по состоянию здоровья, передает ТАСС.

Как уточняет пресс-служба МИД, министр Виэйра уже сегодня отправляется на саммит. Лула да Силва будет участвовать в работе саммита в формате видеоконференции.

Ранее стало известно, что президент Бразилии не сможет посетить саммит БРИКС в России из-за травмы, полученной в результате несчастного случая. По информации бразильских СМИ Globo и UOL, 78-летний политик упал в ванной в своей резиденции, получив ушиб затылка. Врачи наложили три шва на затылок, после чего отправили президента на амбулаторное лечение. МРТ выявило признаки легкого сотрясения мозга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отмена поездок лидеров России и Бразилии на саммиты G20 и БРИКС не связана между собой.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что не примет участие в саммите G20, который состоится в Бразилии в этом году. По его словам, такое решение принято во избежание срыва саммита БРИКС. Он также добавил, что российские власти вскоре определят, кто на высоком уровне представит интересы страны на G20.



Анастасия Фартыгина