На следующей неделе Госдума обсудит наказание за продажу вейпов детям

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Госдума на следующей неделе обсудит ужесточение наказания за продажу детям табака и никотинсодержащих продуктов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель палаты парламента Вячеслав Володин.



— На следующей неделе рассмотрим законопроекты, направленные на защиту детей от потребления вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов. Они негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям. Обсуждали с вами ранее эти инициативы, вы их поддержали,— написал Володин.

Ранее он уточнял,что принятых мер недостаточно. В рамках инициативы планируется усилить ответственность, в том числе путем увеличения штрафов.

Напомним, в конце октября Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для продажи табачной продукции, включая сигареты, изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другие никотинсодержащие товары.

Дарья Пузикова