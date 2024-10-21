В России предложили ввести лицензирование для продажи табачной продукции

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Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для продажи табачной продукции, включая сигареты, изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другие никотиносодержащие товары.

Предложение направлено в Минпромторг и будет рассмотрено Государственной комиссией по противодействию нелегальному обороту продукции. Введение лицензирования позволит ужесточить регулирование табачного рынка, что, по мнению властей, позволит лучше контролировать его.

Введение лицензий для розничных продавцов сигарет и никотиновых изделий приблизит систему к существующим правилам торговли спиртным, где для продажи алкоголя требуются лицензии.

В июле 2023 года вступил в силу закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», который обязал производителей получать лицензии на свою деятельность. По данным РАР, за счет этой меры бюджет получил дополнительные акцизные сборы в размере 42 млрд рублей.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота более миллиона пачек табачных изделий без маркировки. По предварительной оценке, стоимость партии составляет более 140 млн рублей.

Анастасия Фартыгина