В России предложили ввести лицензирование для продажи табачной продукции
Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для продажи табачной продукции, включая сигареты, изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другие никотиносодержащие товары.
Предложение направлено в Минпромторг и будет рассмотрено Государственной комиссией по противодействию нелегальному обороту продукции. Введение лицензирования позволит ужесточить регулирование табачного рынка, что, по мнению властей, позволит лучше контролировать его.
Введение лицензий для розничных продавцов сигарет и никотиновых изделий приблизит систему к существующим правилам торговли спиртным, где для продажи алкоголя требуются лицензии.
В июле 2023 года вступил в силу закон «О госрегулировании производства и оборота табачной продукции…», который обязал производителей получать лицензии на свою деятельность. По данным РАР, за счет этой меры бюджет получил дополнительные акцизные сборы в размере 42 млрд рублей.
Напомним, что сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативных мероприятий изъяли из незаконного оборота более миллиона пачек табачных изделий без маркировки. По предварительной оценке, стоимость партии составляет более 140 млн рублей.
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