Команда «Россия 25» вырвала победу у национальной сборной Белоруссии в рамках Кубка Первого канала

Фото: Динар Фатыхов

В матче Кубка Первого канала, завершившемся на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, команда «Россия 25» одержала победу над национальной сборной Белоруссии со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0) в овертайме.



В составе сборной Белоруссии шайбы забросили Андрей Стась, Вадим Мороз и Егор Бориков, в то время как у «России 25» отличились Илья Сафонов, Григорий Кузьмин и Богдан Конюшков. Решающий гол в овертайме забросил нападающий Евгений Кузнецов.

Соревнования будут продолжаться до 15 декабря. На крупнейшей хоккейной арене мира, вмещающей 23 тыс. зрителей, состоятся встречи между национальными командами Казахстана и Беларуси, а также между сборной России и сборной мира КХЛ.

Напомним, что в стартовом матче турнира сборная России одержала уверенную победу над командой легионеров КХЛ со счетом 4:1.

Анастасия Фартыгина