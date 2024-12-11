Россияне жалуются на сбои в работе Whatsapp и Viber

Фото: Мария Зверева

Пользователи WhatsApp и Viber говорят о сбоях в работе программы. В основном не получается отправить сообщения. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно информации, предоставленной сервисом «Сбой.рф», наибольшее количество обращений поступает от пользователей из Москвы. По состоянию на 21:10, количество обращений, связанных с проблемами в работе мессенджера, достигло 765. К 21:16 их число увеличилось до 1 348. Проблема затронула пользователей мобильных приложений на платформах iOS и Android.

Напомним, в начале месяца в России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера Telegram, о которых сообщили около 1,5 тыс. пользователей.

Дарья Пузикова