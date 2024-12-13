Казань встала в многокилометровых пробках

Фото: Максим Платонов

В Казани зафиксированы многокилометровые пробки в 9 баллов и более шести ДТП. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

9-балльные пробки — это высокий уровень загруженности дорог, который измеряется по десятибалльной шкале сервиса, движение транспорта практически парализовано.

Жители Казани сталкиваются с пробками на улицах Пушкина, Салимжанова, Тукая, Лево-Булачной, Татарстана, Ершова, Гагарина, Воровского, Бутлерова, Зорге и других. Проблемы с движением возникают практически во всех частях города.



Подробнее можно посмотреть на карте. Для детального просмотра нужно нажать на красный значок «отметка» в левом нижнем углу. Помимо этого, в графе поиска можно ввести направление конкретных маршрутов и адреса:

Обильный снег затруднил движение транспорта, снизив видимость и ухудшив сцепление с дорожным полотном. Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», в ближайшие два часа снег не прекратится.

Ранее Госавтоинспекция города предупреждала, что сегодня вечером 13 декабря в Татарстане, а также ночью и днем 14 декабря ожидаются снегопады с ухудшением видимости до 1—2 км и усиление ветра до 15 м/с.



Дарья Пузикова